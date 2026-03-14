Финансист рассказал, за что российские банки могут взимать плату Финансист Астафьев: банки могут устанавливать комиссию за операции с наличными

Банки России могут устанавливать комиссию за проведение операций с наличными деньгами, заявил РИА Новости основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. Эксперт напомнил, что кредитные организации обязаны вести кассовое обслуживание и разменивать банкноты с монетами, но вправе брать за это плату.

Отказать клиенту нельзя, хотя комиссию за пересчет банк вправе установить — это не запрещено регулятором, — высказался эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что с 1 апреля в России запретят скрытые комиссии при оплате в рассрочку. По словам парламентария, нововведение направлено на защиту потребителей от манипуляций продавцов, которые распространены на рынке.

Кроме того, представитель СДМ-Банка Станислав Савельев заявил, что с 1 января 2026 года операции эквайринга и процессинга в России облагаются НДС в размере 22%, что сделало безналичную оплату невыгодной для финансовых организаций. По мнению эксперта, банки будут вынуждены либо повысить комиссии для предпринимателей, либо работать в минус, что особенно опасно для небольших игроков.