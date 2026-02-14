Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыто, почему оплата картой стала невыгодна в России

СДМ-банк: НДС в 22% на эквайринг ударил по карману финансовых организаций

С 1 января 2026 года операции эквайринга и процессинга в России облагаются НДС в размере 22%, что сделало оплату по карте невыгодной для банков, заявил РБК представитель СДМ-банка Станислав Савельев. По его мнению, финансовые организации будут вынуждены либо повысить комиссии для предпринимателей, либо работать в минус, что особенно опасно для небольших игроков.

Основной удар придется на малый бизнес: кафе, магазины и локальные сервисы, для которых рост комиссии критичен. Аналитики прогнозируют миграцию клиентов и переход на альтернативные способы оплаты — через QR-коды и цифровой рубль с комиссией менее 1%.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что снижение ставки НДС в России может произойти в ближайшее время. По его словам, бизнес воспринимает текущее повышение налога как временную меру. Парламентарий назвал ключевой задачей обеспечение плавного перехода предпринимателей к новым налоговым условиям.

Кроме того, в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды» отмечается, что повышение НДС с 20% до 22% в начале 2026 года спровоцировало рост цен в стране. В связи с этим регулятор считает необходимым сохранять жесткую денежно-кредитную политику для дальнейшего снижения инфляции до целевых 4%.

банки
НДС
эквайринг
карты
