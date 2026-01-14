Банковские карты попали под НДС: что это значит для россиян

1 января 2026 года был отменен льготный режим НДС для операций с банковскими картами. Минфин направил в Банк России письмо с разъяснениями новых правил. Теперь выпуск, обслуживание и эквайринг начали облагаться налогом. Эксперты допускают, что это решение приведет к росту банковских комиссий для клиентов. Как сэкономить на использовании карт — в материале NEWS.ru.

Какие операции по картам облагаются НДС

Бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал NEWS.ru, что вступили в силу изменения, внесенные федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ в статью 149 Налогового кодекса РФ. Услуги и операции, связанные с обслуживанием банковских карт, теперь не освобождаются от НДС и при наличии вознаграждения облагаются по общей ставке — 22%.

«Речь идет о налоге на комиссию за услугу, а не о каком-то дополнительном сборе с каждой покупки. Когда вы расплачиваетесь картой в магазине, сумма вашего чека остается прежней», — подчеркнул эксперт. По его словам, НДС возникает на уровне вознаграждения, которое банк или процессинговая компания получает за оказание услуги. Если банк не взимает отдельной платы за услугу, начислять НДС с клиента не с чего, однако кредитная организация вправе пересмотреть тарифы и условия бесплатности.

Минфин в разъяснении, направленном в Банк России, уточнил границы действия нового правила.

По словам Русяева, под обложение попали комиссии за выпуск и обслуживание карт, эквайринг для торговых точек, а также услуги по сбору и обработке информации по карточным операциям. При этом переводы денежных средств по банковским счетам и через Систему быстрых платежей (СБП) по-прежнему освобождены от НДС.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что означает отмена льготного режима НДС для клиентов банков

Это решение может привести к подорожанию платных тарифов для держателей карт, пояснил Русяев. Он предположил, что банки включат НДС в стоимость годового обслуживания или пересмотрят условия бесплатности. Например, они могут повысить минимальный оборот по карте.

По его словам, предприниматели на упрощенке или патенте воспримут налог как прямой расход, который потенциально может отразиться на розничных ценах.

Как можно сэкономить на обслуживании банковских карт

Гражданам, желающим сэкономить средства, следует обратить внимание на банки, которые выдают карты бесплатно, без дополнительных расходов (за обслуживание и выпуск), заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Выбирайте и сравнивайте тарифы по банковским картам на агрегаторах или на официальных сайтах банков. Стоимость обслуживания зависит не только от выбранного тарифа, но и от банка. Некоторые кредитные организации отменяют плату даже по премиальным продуктам, чтобы привлечь клиентов», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что при использовании карты часть потраченных средств может ежемесячно возвращаться на счет пользователя. Иногда размер кешбэка бывает весьма значительным. Стоит обращать внимание на этот параметр при выборе банка для оформления карты, сказал он.

Кроме того, Щербаченко рекомендовал отказаться от платных СМС-сообщений в пользу бесплатных push-уведомлений в мобильном приложении банка.

Если ваш тариф подразумевает бесплатное обслуживание при выполнении определенных условий (например, минимальный оборот по счету), важно внимательно следить за их соблюдением, добавил Русяев. Он посоветовал закрыть неиспользуемые карты, с которых регулярно списывается плата за обслуживание.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что заявили в ЦБ о карточных операциях, которые будут облагаться НДС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по ключевой ставке в конце 2025 года, что регулятор ожидает от Минфина официальных разъяснений о перечне карточных и платежных операций, которые будут облагаться НДС.

По ее словам, после получения этих данных регулятор сможет дать точную оценку последствий решения ведомства. Набиуллина подчеркнула, что отмена льгот может повлиять на платежный рынок. Она отметила, что существует риск переложения банками возросших расходов на клиентов через тарифы.

