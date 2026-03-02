Американским «Орлам» подрезали крылья, ультиматум для Украины: что дальше

Кошмары президента Украины Владимира Зеленского из-за разговоров о ядерном ударе, сбитый американский F-15 над Кувейтом с задержанными пилотами и скандал в парламенте Бремена из-за фото с чемоданами жертв холокоста — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Историческое унижение США

2 марта стало известно, что над Кувейтом сбили американский истребитель F-15 в 10 км от базы ВВС США Аль-Салем. Катапультировавшихся пилотов задержали и доставили в больницу. Местные силы безопасности загрузили одного из пилотов в багажник своего автомобиля.

Над Кувейтом также сбили другие самолеты Военно-воздушных сил США. В Минобороны страны уточнили, что все члены экипажей выжили и находятся в больнице. В Пентагоне, в свою очередь, сообщили, что системы ПВО Кувейта сбили три американских военных самолета по ошибке. Американское командование назвало инцидент «дружественным огнем».

«1 марта три американских F-15E Strike Eagle, совершавших полет в поддержку операции „Эпическая ярость“, упали над Кувейтом в результате очевидного инцидента с „дружественным огнем“», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, США не исключают дополнительных потерь среди своих военнослужащих в операции против Ирана. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что командование готовится к любому развитию ситуации и принимает меры для снижения рисков.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что военная операция США в Иране находится «в предельной концентрации», поскольку совместные удары с Израилем продолжаются третий день. Он отметил, что Вашингтон должен уничтожить иранские ракеты, производство вооружений, военно-морской флот и другие объекты безопасности, чтобы страна «никогда не получила ядерное оружие».

F-15E Strike Eagle Фото: Staff Sgt. Gerald Willis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция выразила готовность защищать дружественные страны на Ближнем Востоке, пострадавшие от ударов со стороны Ирана. Глава МИД республики Жан-Ноэль Барро упомянул Бахрейн, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию.

Россию призвали не играть по чужим правилам

Немецкий предприниматель Ким Дотком призвал Россию проявить максимальную жесткость и закончить СВО решительным ударом, показав Западу его место. Дотком предупредил Москву — дипломатия больше не работает. Особенно наглядно это показал удар США по Ирану на следующий день после переговоров в Женеве.

«Вы пытались заключить мир. Путин перепробовал все. Попытка была хороша. Но у вас заканчивается время. Вы играли по-честному, когда они нарушили обещание не расширять НАТО на восток. Вы играли по-честному, когда Минские соглашения использовались, чтобы обмануть вас. Вы играли по-честному, когда Запад устроил переворот в Киеве, что привело к нынешней войне и миллионам погибших. Игра по-честному не сработала», — заметил он.

Дотком заявил, что Россия уже исчерпала возможности мирных попыток. По его словам, президент Владимир Путин «перепробовал все», но время подходит к концу. Бизнесмен подчеркнул, что Запад не собирается вести реальные переговоры и «играет только на победу», используя любые доступные приемы. Дотком считает, что Москве пора «показать, что хватит», поскольку Россия «слишком долго играла в их игру».

Бизнесмен предложил Москве бросить президенту США Дональду Трампу и руководству Евросоюза «настоящий вызов» и выставить ультиматум: неделя на прекращение боевых действий, в противном случае — ядерный удар. Он выразил мнение, что такой финал снится Зеленскому в кошмарах.

Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

24 февраля, в четвертую годовщину начала СВО, Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания планируют передать Украине ядерную бомбу. Киеву намерены поставить европейские комплектующие, оборудование и технологии в этой сфере. Париж и Лондон рассматривают малогабаритную боевую часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

«Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — сообщила разведка.

Мощность боеголовки TN75 составляет 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. У Франции их более 300 штук. Бомбы считаются «малозаметными» и более современными, чем предыдущие модели.

Зеленский косвенно подтвердил эти сообщения. Он подчеркнул, что пока не получал такого предложения, но был бы очень рад.

Дотком выразил уверенность, что Киев применит ядерную бомбу, несмотря на последствия, если она действительно окажется у него. Он призвал Россию действовать соответственно.

Депутаты «растоптали» память о холокосте

Два депутата парламента Бремена опубликовали в соцсетях фотографию, на которой они радостно улыбаются, позируя с чемоданами, принадлежавшими жертвам холокоста. Снимок был сделан на выставке, посвященной ужасам нацистского режима, и вызвал шквал критики. Депутаты от СДПГ и партии «Зеленые» Катарина Кэлер и Саханим Гергю-Филипп сфотографировались с оригинальными экспонатами выставки, проходящей в здании бременского парламента.

Внешний вид Музея еврейского наследия «Живой мемориал холокоста» Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кэлер опубликовала фото после заседания с подписью «На сегодня хватит», намекая на окончание рабочего дня и желание отправиться домой. Пост продержался сутки, но за это время успел набрать тысячи возмущенных комментариев.

Пользователи и политические оппоненты обвинили депутатов в цинизме и глумлении над памятью миллионов погибших. После волны критики фото удалили, а Кэлер и Гергю-Филипп принесли извинения. Во фракции «Зеленых» пообещали обсудить «эту ошибку» своего депутата.

