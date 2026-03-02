Появились фото пилотов, катапультировавшихся из F-15 над Кувейтом

В Сети появились фото американских пилотов, которые катапультировались из сбитого истребителя F-15 над Кувейтом. Они находятся в больнице, но информации об их состоянии пока нет. Самолет упал в 10 км от базы ВВС США Аль-Салем.

Местные силы безопасности задержали одного из пилотов. Военные загрузили его в багажник своего автомобиля. С американцем вели диалог на английском языке. СМИ назвали произошедшее «особым приемом кувейтцев для американского пилота».

Над Кувейтом также сбили другие самолеты Военно-воздушных сил США. В Минобороны страны уточнили, что все члены экипажей выжили и находятся в больнице.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона, назвав их «войной по собственному выбору».

Иранский аятолла Насер Макарем Ширази между тем официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.