В Госдуме раскрыли сроки возможного понижения НДС

Снижение ставки налога на добавленную стоимость в России может произойти в короткие сроки, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, действующее повышение налога бизнес рассматривает как временную меру.

Судя по моим встречам с бизнесом, он понимает, что это решение вынужденное и это решение позволит нам решить социальные вопросы и вопросы обороноспособности и инвестиционного развития. Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС. Я уверен, что это произойдет в довольно короткий срок, — сказал Аксаков.

Глава думского комитета назвал обеспечение плавного перехода предпринимателей к новым налоговым условиям ключевой задачей на текущем этапе. По его словам, бизнесу необходимо время для адаптации к обновленной системе налогообложения.

Ранее стало известно, что в Москве за первый неполный месяц 2026 года закрылось рекордное количество ресторанов. Всего прекратили работу 45 популярных заведений столицы. По сравнению с прошлым годом это число увеличилось в два раза. Заведения столкнулись с дополнительным ростом расходов из-за увеличения налога на добавленную стоимость.