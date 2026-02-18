ФАС не обнаружила повышения тарифов ЖКХ с 1 января

Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось, сообщил глава ФАС России Максим Шаскольский. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, была лишь проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС.

С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования, — отметил Шаскольский.

Также Шаскольский указал на существование механизмов защиты прав граждан, включая систему адресных субсидий, применяемых, когда затраты на жилищно-коммунальные услуги превышают установленный предел расходов относительно общего дохода семьи. Федеральный уровень устанавливает максимальный порог в размере 22%, однако региональные власти вправе снижать этот показатель.

Ранее сообщалось, что власти России намерены усилить контроль за ситуацией с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рост платежей не должен носить резкий характер, как это уже произошло в отдельных регионах.