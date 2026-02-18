Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 11:03

ФАС не обнаружила повышения тарифов ЖКХ с 1 января

Глава ФАС Шаскольский: стоимость коммунальных услуг скорректировали из-за НДС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось, сообщил глава ФАС России Максим Шаскольский. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, была лишь проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС.

С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования, — отметил Шаскольский.

Также Шаскольский указал на существование механизмов защиты прав граждан, включая систему адресных субсидий, применяемых, когда затраты на жилищно-коммунальные услуги превышают установленный предел расходов относительно общего дохода семьи. Федеральный уровень устанавливает максимальный порог в размере 22%, однако региональные власти вправе снижать этот показатель.

Ранее сообщалось, что власти России намерены усилить контроль за ситуацией с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рост платежей не должен носить резкий характер, как это уже произошло в отдельных регионах.

НДС
ФАС
тарифы
ЖКХ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков анонсировал встречу Путина с министром иностранных дел Кубы
«Это уже страшно»: жена Маклакова резко ответила на слухи о здоровье актера
«Конкурентный результат»: Энберт оценил прокат Петросян на Олимпиаде-2026
Mash: прапорщик Шматко из «Солдат» остался без съемок из-за одной проблемы
Адвокат ответил, могут ли родные Тиммы отсудить имущество у Седоковой
В Минцифре анонсировали ответ Starlink
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Слуцкий призвал провести исторический ликбез для Киева
Журова возмутилась ОИ после отказа дарить россиянам смартфоны
Стало известно о закрытии российского мессенджера
Захарова объяснила Польше, кто кому должен платить репарации
В Госдуме объяснили, как изменятся условия снятия средств по ПДС
Почему не работает Telegram сегодня, 18 февраля: замедление, разблокировка
Москвичей предупредили о снежном коллапсе
PR-менеджер Седоковой отреагировала на иск к певице из-за Яниса Тиммы
Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 февраля
Врачи перечислили положительные эффекты регулярной ходьбы
Адвокат рассказал, с какими заболеваниями не возьмут в армию
Авиапарк президента США получит новую окраску
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.