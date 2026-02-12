В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ Песков: повышение платежей за ЖКХ не должно быть резким

Власти России намерены усилить контроль за ситуацией с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что рост платежей не должен носить резкий характер, как это уже произошло в отдельных регионах, передает РИА Новости.

Таким резким оно быть не должно. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию <…> Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня, — сказал Песков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что рост платежей ЖКХ необходимо контролировать жестче, с чем согласны все депутаты. По его словам, тема необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги лидирует среди обращений граждан.

До этого сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведет проверки тарифов на электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности. Поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и обращения граждан.