ФАС проверит обоснованность тарифов ЖКХ в ряде регионов России

Федеральная антимонопольная служба проведет проверки тарифов на электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности, сообщила пресс-служба ФАС. Поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и обращения граждан.

В ФАС напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка налога на добавленную стоимость увеличилась на 2 процентных пункта. В ведомстве указали, что это изменение должно отразиться на стоимости коммунальных услуг.

При этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%. Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно, — говорится в сообщении.

С начала февраля центральный аппарат ФАС проверяет органы регулирования Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области. Плановые проверки проведут в Удмуртии, Псковской и Сахалинской областях. В течение года территориальные органы антимонопольной службы проведут отдельные проверки решений по тарифам в сферах водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика вырос в два раза — с полутора до трех. По его словам, цель данной меры — пресечь мошеннические схемы. Он отметил, что занижение фактического расхода воды стало распространенной проблемой, особенно в сдаваемых в аренду квартирах, где проживает больше людей, чем зарегистрировано.