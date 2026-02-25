Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС

Премьер РФ Михаил Мишустин призвал спикера Госдумы Вячеслава Володина ускорить принятие законопроекта, позволяющего Федеральной антимонопольной службе (ФАС) самостоятельно ограничивать тарифы на ЖКХ в регионах. Это поможет усилить контроль за исполнением предписаний в сфере коммунальных услуг, подчеркнул он на заседании в Госдуме, которое транслировалось на ее сайте.

Мы на сегодняшний день хотим — и уже это реализовано в соответствующих предложениях в Думе, — дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ФАС, — объяснил Мишустин.

Глава правительства также напомнил, что законопроект уже принят в первом чтении. Кроме того, он указал на необходимость обсуждения инициативы с регионами.

