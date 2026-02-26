В Госдуме предложили необычный способ сохранить работу Telegram в России

Российские блогеры могут устроить флешмоб с обращением к основателю Telegram Павлу Дурову, чтобы сохранить работу мессенджера на территории РФ, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его словам, таким образом можно добиться, чтобы на платформе полностью ликвидировали работающие против России каналы.

Вероятность [блокировки Telegram в начале апреля] очень высокая. К сожалению, наши общественники давят только на одну сторону переговоров, совершенно игнорируя другую. Пусть в Telegram блогеры сделают флешмоб с обращением к Дурову. Например такой: «Дуров! Ты же русский. Твой дед воевал. Бабушки твоих родных и друзей умирали в блокаду в Ленинграде. Будь человеком. Перенеси сервера в Россию. Уничтожай каналы, которые работают против России. Сохрани свое детище и стань, наконец, русским по-настоящему», — высказался Матвейчев.

Ранее появилась информация, что Telegram могут заблокировать в первых числах апреля. Два собеседника, близкие к Кремлю, назвали решение окончательным. Среди причин для блокировки рассматривался рост случаев вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в противоправную деятельность.

