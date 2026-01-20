В Москве закрылось рекордное количество ресторанов из-за одного решения Baza: в Москве с пандемии побит рекорд по количеству закрытых ресторанов

В Москве за первый неполный месяц 2026 года закрылось рекордное количество ресторанов, пишет Telegram-канал Baza. Всего прекратили работу 45 популярных заведений столицы. По сравнению с прошлым годом это число увеличилось в два раза.

Масштаб закрытий сопоставим с периодом пандемии COVID-19. Тогда из-за локдаунов в столице прекратили работу около 455 ресторанов и баров. По словам ресторатора Дмитрия Левицкого, волна нынешних закрытий началась еще в 2024 году. Причиной тогда стал резкий спад спроса. В текущем году заведения столкнулись с дополнительным ростом расходов из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС), сказано в публикации.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания KFC полностью завершила работу в России. Все ее точки перешли под управление компании «Юнирест» и завершили процесс ребрендинга. Теперь они работают под новым брендом Rostic's. Представитель сервиса 2ГИС подтвердил, что на картах их навигации больше нет заведений под старым брендом KFC.

До этого стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил московский ресторан во время визита в столицу. Директор Savva Максим Романцев рассказал, что политику подали посикунчики с крабом. Это уральские жареные пирожки. Ресторатор добавил, что на столе также были представлены различные закуски. Среди них красная, черная и щучья икра, а также крабы и гребешки. На горячее подали фаршированную перепелку с гречкой, филе оленины, палтуса и рыбную кулебяку.