В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22 % в начале 2026 года привело к росту цен в России, говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды». В связи с этим, по данным регулятора, в стране придется сохранять жесткую денежно-кредитную политику, чтобы инфляция могла и дальше снижаться к показателю в 4%.

В январе рост потребительских цен с поправкой на сезонность ожидаемо ускорился из-за разовых проинфляционных факторов, в том числе из-за повышения налогов и тарифов. Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на этом уровне требуют сохранения жесткой ДКП, — сказано в бюллетене.

В ЦБ отмечают, что эффект от повышения НДС может закрепиться в среднесрочной перспективе, а баланс рисков остается смещенным «в сторону проинфляционных». Потому в обозримом будущем важно «нормализовать бюджетную политику», а регулятору предстоит придерживаться жесткой ДКП, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню.

Ранее стало известно, что в Москве за первый неполный месяц 2026 года закрылось рекордное количество ресторанов. Всего прекратили работу 45 популярных заведений столицы. По сравнению с прошлым годом это число увеличилось в два раза. Заведения столкнулись с дополнительным ростом расходов из-за увеличения налога на добавленную стоимость.