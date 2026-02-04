Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 12:56

В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%

Центробанк: повышение НДС до 22% привело к росту цен в России

Читайте нас в Дзен

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22 % в начале 2026 года привело к росту цен в России, говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды». В связи с этим, по данным регулятора, в стране придется сохранять жесткую денежно-кредитную политику, чтобы инфляция могла и дальше снижаться к показателю в 4%.

В январе рост потребительских цен с поправкой на сезонность ожидаемо ускорился из-за разовых проинфляционных факторов, в том числе из-за повышения налогов и тарифов. Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на этом уровне требуют сохранения жесткой ДКП, — сказано в бюллетене.

В ЦБ отмечают, что эффект от повышения НДС может закрепиться в среднесрочной перспективе, а баланс рисков остается смещенным «в сторону проинфляционных». Потому в обозримом будущем важно «нормализовать бюджетную политику», а регулятору предстоит придерживаться жесткой ДКП, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню.

Ранее стало известно, что в Москве за первый неполный месяц 2026 года закрылось рекордное количество ресторанов. Всего прекратили работу 45 популярных заведений столицы. По сравнению с прошлым годом это число увеличилось в два раза. Заведения столкнулись с дополнительным ростом расходов из-за увеличения налога на добавленную стоимость.

Россия
экономика
инфляция
Центробанк РФ
налоги
НДС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний
Путин назвал народ Китая дружеским
В одном из регионов ПФО ввели режим беспилотной опасности
Власти раскрыли детали массированной атаки на Брянскую область
Россиянам рассказали, когда необходимо срочно менять банковскую карту
Названа причина нападения подростка на школу в Красноярске
Финэксперт рассказала, как избежать ошибок при оплате ЖКУ
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.