25 февраля 2026 в 12:04

В России за год выявили 6 тыс. поддельных банкнот

Центробанк сообщил о снижении числа фальшивых банкнот на 20%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Количество поддельных банкнот в России за год сократилось на 20% и составило 6565 штук, сообщил Центральный банк Российской Федерации. Число фальшивых банкнот иностранных государств выросло на 44%.

В 2025 году на 1 млн банкнот приходилась одна фальшивая купюра. Чаще всего злоумышленники подделывали купюры номиналом 5 тыс. рублей, их доля составила 62%, и 1 тыс. рублей — 31%.

Наибольшее число поддельных банкнот выявили в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах. Среди поддельных монет 75 экземпляров имели номинал 10 рублей, 34 — 5 рублей и одна — 2 рубля.

Количество поддельных банкнот иностранных государств выросло на 44%. Основной прирост обеспечили фальшивые доллары США, также регулятор выявил 40 поддельных банкнот евро, 12 китайских юаней и одну узбекского сума. Всего за год контролирующие органы выявили 2703 поддельные банкноты иностранных государств.

Ранее заместитель председателя Банка России Сергей Белов сообщил, что новые банкноты номиналом 1000 рублей поступят в обращение постепенно, а не сразу. Вместе с этим старые купюры данного номинала останутся в использовании. Дизайн банкноты изменят в четвертый раз с момента ее первого выпуска в марте 1992 года.

