26 декабря 2025 в 14:21

В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1000 рублей

ЦБ: новые банкноты в 1000 рублей будут вводиться в оборот до полутора лет

Презентация обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России Презентация обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Новые банкноты номиналом 1000 рублей будут вводиться в обращение постепенно и появятся не сразу, заявил заместитель председателя Банка России Сергей Белов. Параллельно с ними в обороте продолжат использоваться старые купюры, сообщает ТАСС.

Процесс обычно занимает от года до полутора лет, но при этом мы будем продолжать пользоваться привычными нам банкнотами наравне с новыми. <...> Все будет происходить естественным образом, и на это уйдут годы, — сказал Белов.

Обновление банкноты номиналом 1000 рублей станет четвертым по счету изменением дизайна с момента первого ее выпуска в марте 1992 года. Это будет седьмое изменение купюры, если брать в расчет промежуточные модификации, включая усиление защиты.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ выпустил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Купюра сохранила цветовую палитру — бирюзовая гамма. На лицевой стороне купюры размещено изображение Никольской башни Нижегородского кремля. На обороте показаны Саратовский автомобильный мост, скоростной «Метеор-120Р» и казанский Дворец земледельцев.

