Россиян призвали отказаться от одного вида букетов и объяснили причину Депутат Иванов: букеты из денежных купюр могут оскорбить чувства верующих

Россиянам не стоит делать букеты из купюр и небрежно носить бумажные деньги в кармане, заявил NEWS.ru зампредседателя Всемирного русского народного собора, руководитель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он объяснил, что на некоторых купюрах изображены православные храмы.

Вопрос уважительного обращения к изображениям святынь на государственных денежных знаках имеет глубокое духовное и культурное значение для нашего общества, считает Иванов. На ряде купюр запечатлены величайшие православные святыни — храмы, являющиеся не только религиозными, но и общенациональными символами, напомнил собеседник.

Наблюдаемая в быту практика сворачивать банкноты в фигурные формы или небрежно носить их в карманах одежды, когда на них изображены святыни, вызывает серьезную озабоченность. Подобные действия, пусть и совершаемые без злого умысла, могут быть восприняты верующими как проявление неуважения к их чувствам и к тому, что составляет культурный код нации, — добавил Иванов.

Собеседник напомнил, что российское законодательство содержит нормы, направленные на защиту государственной символики, включая крест. Логично и правильно было бы распространить этот принцип бережного отношения и на изображения объектов культурного и религиозного наследия, размещенные на официальных знаках, подчеркнул Иванов.

Решение данной проблемы лежит не только в правовом поле, но, в первую очередь, в области воспитания и просвещения. Необходимо разъяснять гражданам, особенно молодому поколению, что денежный знак — это не просто бумага, но и носитель образов, имеющих для страны огромную ценность. Вместо того чтобы складывать купюры с ликами храмов, уместнее обращаться с ними аккуратно, осознавая их символическое наполнение, — подытожил Иванов.

