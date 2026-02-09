Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 07:05

Россиян призвали отказаться от одного вида букетов и объяснили причину

Депутат Иванов: букеты из денежных купюр могут оскорбить чувства верующих

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянам не стоит делать букеты из купюр и небрежно носить бумажные деньги в кармане, заявил NEWS.ru зампредседателя Всемирного русского народного собора, руководитель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он объяснил, что на некоторых купюрах изображены православные храмы.

Вопрос уважительного обращения к изображениям святынь на государственных денежных знаках имеет глубокое духовное и культурное значение для нашего общества, считает Иванов. На ряде купюр запечатлены величайшие православные святыни — храмы, являющиеся не только религиозными, но и общенациональными символами, напомнил собеседник.

Наблюдаемая в быту практика сворачивать банкноты в фигурные формы или небрежно носить их в карманах одежды, когда на них изображены святыни, вызывает серьезную озабоченность. Подобные действия, пусть и совершаемые без злого умысла, могут быть восприняты верующими как проявление неуважения к их чувствам и к тому, что составляет культурный код нации, — добавил Иванов.

Собеседник напомнил, что российское законодательство содержит нормы, направленные на защиту государственной символики, включая крест. Логично и правильно было бы распространить этот принцип бережного отношения и на изображения объектов культурного и религиозного наследия, размещенные на официальных знаках, подчеркнул Иванов.

Решение данной проблемы лежит не только в правовом поле, но, в первую очередь, в области воспитания и просвещения. Необходимо разъяснять гражданам, особенно молодому поколению, что денежный знак — это не просто бумага, но и носитель образов, имеющих для страны огромную ценность. Вместо того чтобы складывать купюры с ликами храмов, уместнее обращаться с ними аккуратно, осознавая их символическое наполнение, — подытожил Иванов.

Ранее Иванов предложил организовывать ежемесячные встречи учащихся с психологами для снижения уровня агрессии в школах. По его мнению, такой подход поможет предотвратить проблему на начальном этапе.

купюры
Россия
депутаты
общество
деньги
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где Долина прописалась после потери квартиры в Хамовниках
Стало известно о госпитализации звезды сериала «Не родись красивой»
Бывшего медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы
Российским военным передали партию Су-57 в новом техническом облике
ВС России поразили инфраструктуру для истребителей F-16 под Киевом
Общественник назвал способ повысить безопасность российских генералов
Россиянам напомнили о полумиллионных штрафах за сжигание чучела Масленицы
SHOT: дебоширы пригрозили взорвать одну из башен «Москва-Сити»
«Желеобразные американцы»: Мясников призвал вернуться в советские времена
ВСУ провалили контратаку у Чугуновки
Головорезы Зеленского и удары «Тюльпанов»: новости СВО к утру 9 февраля
Маск анонсировал строительство городов на Луне и Марсе
Стало известно, какая рыба больше всего подешевела в РФ за 2025 год
В Индии задержали три танкера за контрабанду нефти
Над Россией уничтожили 69 украинских БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 февраля: инфографика
FPV-дроны ВС РФ лишили «глаз» разведку противника под Харьковом
В домах жителей Белгорода восстановили отопление
Военный вертолет потерпел крушение в Южной Корее
В России объяснили, почему Зеленский настаивает на встрече с Путиным
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.