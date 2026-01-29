Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Раскрыты детали запрета ЦБ на билеты банка приколов

Доцент Щербаченко: сувенирные купюры должны сильно отличаться по размеру

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сувенирные банкноты должны существенно выделяться по размеру по сравнению с настоящими, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Так он прокомментировал предложение Центробанка РФ запретить сбыт схожих с купюрами предметов. По словам эксперта, игрушечные деньги также должны быть лишены защитных элементов дизайна.

Поддельные купюры могут использоваться для обмана наивных граждан, использования в мелких аферах, дискредитации реальной валюты. Пока законопроект не внесен, говорить о конкретных критериях преждевременно, но очевидно, что главный ориентир — степень схожести с оригинальными банкнотами. Чтобы отличия были заметны, нужно существенно менять размер сувенирных купюр по сравнению с оригиналом, не изображать часть элементов дизайна, включая микротексты и водяные знаки, а также наносить предупреждающие надписи, — высказался Щербаченко.

Он добавил, что Центробанк особенно обеспокоен использованием злоумышленниками подобных изделия для обмана пожилых людей. В связи с этим, по словам доцента, новые правила производства игрушечных денег также могут предусматривать использование бумаги или пластика, которые не имитируют тактильные признаки настоящих банкнот.

Ранее сообщалось, что Центробанк России планирует выпустить обновленные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей в период с 2026 по 2028 год. Новые купюры будут иметь усовершенствованный дизайн и улучшенные защитные элементы. Основная цель модернизации — повысить устойчивость к подделке и улучшить потребительские качества денежных знаков.

