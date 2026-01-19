Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 19:26

В ЦБ раскрыли планы по выпуску новых банкнот

ЦБ планирует выпустить новые банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России планируется выпуск обновленных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей, сообщил Центральный банк РФ. Регулятор намерен осуществить их разработку и ввод в обращение в период с 2026 по 2028 год. Банкноты получат новый дизайн и усиленные защитные характеристики. Модернизация направлена на противодействие фальшивомонетчикам, а также на улучшение потребительских свойств денежных знаков.

В ведомстве заявили, что работа по обновлению банкнотного ряда будет продолжена. Планируется соблюдать единый стиль для всех номиналов. Регулятор ставит задачу сохранить преемственность в цветовом решении и обеспечить легкость распознавания купюр.

Ранее заместитель председателя Банка России Сергей Белов сообщил, что новые банкноты номиналом 1000 рублей поступят в обращение постепенно, а не сразу. Вместе с этим старые купюры данного номинала останутся в использовании. Дизайн банкноты изменят в четвертый раз с момента ее первого выпуска в марте 1992 года.

Также депутаты Владислав Даванков и Роза Чемерис предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей. С соответствующей инициативой они обратились к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. По мнению парламентариев, введение такой купюры в современных условиях является объективной необходимостью.

