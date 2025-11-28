Центробанку предложили выпустить новую банкноту самого крупного номинала

В России должна появиться новая купюра номиналом в 10 тыс. рублей, заявили в обращении к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис, на которое ссылается РИА Новости. По их мнению, появление банкноты в стране объективно необходимо в современных условиях.

Купюра самого крупного номинала поможет оптимизировать денежное обращение, так как сегодня для крупных расчетов требуется большой объем наличных, что ведет к высоким затратам на их производство, перевозку и хранение. Особое внимание авторы инициативы уделили вопросу дизайна будущей банкноты.

Они предложили определить символику для нее путем всенародного голосования на «Госуслугах». Такой подход, по задумке депутатов, обеспечит честность и прозрачность процедуры, а также укрепит доверие граждан к финансовой системе.

Ранее сообщалось, что Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске лидирует в качестве символа для новой купюры номиналом 500 рублей, что следует из данных опроса на сайте Центробанка России. За изображение галереи проголосовало более 435 тыс. человек. На втором месте скульптура с орлом на горе Горячей, ее хотят видеть на новой купюре 120 тыс. участников опроса.