10 января 2026 в 04:52

Юрист рассказал, когда можно получить штраф за перевод денег на карту

Юрист Мирзоев: ФНС может назначить штраф из-за перевода денег на карту

Сам по себе перевод средств на карту не означает какого-либо нарушения, но ФНС мониторит такие транзакции на предмет нарушений, рассказал агентству ПРАЙМ генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. По его словам, речь идет о фактах неуплаты налогов, например, за оказание услуг или сдачу жилья в аренду.

Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход, — пояснил юрист.

Ранее в Государственную думу был внесен законопроект о повышении налоговой ставки для личных фондов. Инициатива предполагает уравнять налог для таких фондов с общим налогом на прибыль организаций. Законопроект уже направлен на официальный отзыв в правительство Российской Федерации.

Тем временем выяснилось, что для большинства граждан России с ежемесячным доходом до 200 тыс. рублей налоговая нагрузка в 2026 году останется прежней. Экономист Юлия Кузнецова отметила, что они продолжат платить ставку НДФЛ в размере 13% от своих заработков. По-настоящему ощутимый рост налогов начнется для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, что соответствует примерно 416 тыс. рублей в месяц.

