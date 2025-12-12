В Госдуме захотели увеличить один из налогов для россиян

В Госдуме захотели увеличить один из налогов для россиян Миронов предложил повысить налог на прибыль для личных фондов до 25%

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили повысить налоговую ставку для личных фондов, сообщил NEWS.ru лидер партии Сергей Миронов. Законопроект, который уравнивает их налог с общим налогом на прибыль организаций, уже направлен на отзыв в правительство РФ.

Авторами поправки выступили сам Миронов и депутат Александр Ремезков. В пояснительной записке к документу указано, что предлагается установить для таких фондов ставку в размере 25% вместо действующих 15%.

Глава СР пояснил, что после общего повышения налога на прибыль организаций до 25% в 2025 году личные фонды сохранили прежнюю льготную ставку. Парламентарий убежден, что дополнительные доходы от ее повышения должны поступать напрямую в федеральную казну.

По словам Миронова, популярность личных фондов среди богатых россиян объясняется целым рядом предоставляемых преференций. К ним относятся ограниченная субсидиарная ответственность, отсутствие налога на выплаты выгодоприобретателям и возможность не раскрывать информацию об учредителе.

Убежден, налог на прибыль для личных фондов надо повышать <...> Это приведет к увеличению доходов федерального бюджета, в том числе для выполнения социальных обязательств государства, — заключил Миронов.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что новая семейная налоговая выплата вызовет большой интерес у российских граждан. Он отметил, что данная мера должна поддержать семьи, где средний доход на человека за предыдущий год не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе.