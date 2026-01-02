Новый год — 2026
Над российским регионом отразили атаку 14 БПЛА

МО РФ: над Тульской областью сбили 14 украинских дронов

ПВО уничтожили 14 беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили 14 украинских беспилотников. Пострадавших нет, — написал Миляев.

Мэр Москвы Сергей Собянин между тем назвал чудовищным преступлением удар ВСУ по селу Хорлы в Херсонской области и выразил соболезнования родственникам погибших. Он отметил, что столица готова оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

До этого противовоздушная оборона успешно отразила атаку 26 беспилотников, пытавшихся приблизиться к столице. По словам Собянина, эти попытки нападения следовали одна за другой. Первые сведения о действиях ПВО были опубликованы в 16:53. Последнее сообщение от мэра Москвы о работе системы противовоздушной обороны поступило в 19:20. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

На фоне атаки БПЛА международный аэропорт Шереметьево временно ограничивал работу. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

