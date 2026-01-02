Стало известно о новой попытке атаки беспилотников в Москве Собянин: силы ПВО Минобороны отразили еще один летевший в сторону Москвы БПЛА

Вооруженные силы Украины запустили в сторону Москвы еще один беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, дроны противника были перехвачены средствами противовоздушной обороны, экстренные службы уже работают на месте падения обломков.

Отражена атака еще одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что над территорией Рязанской области средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Павел Малков. По его словам, пострадавших или разрушений от атаки нет.

До этого противовоздушная оборона успешно отразила атаку 26 беспилотников, пытавшихся приблизиться к столице. По словам Собянина, эти попытки нападения следовали одна за другой. Первые сведения о действиях ПВО были опубликованы в 16:53. Последнее сообщение от мэра Москвы о работе системы противовоздушной обороны поступило в 19:20. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.