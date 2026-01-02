ПВО отразила крупную атаку украинских БПЛА на Рязанскую область

Над территорией Рязанской области средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале. По его словам, пострадавших или разрушений от атаки нет.

Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбито десять БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы, — сказано в публикации.

Ранее российская сторона передала США материалы с расшифровкой данных украинского беспилотника. Документы подтверждают, что целью атаки 29 декабря был один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Спецслужбы извлекли загруженный в дрон файл с полетным заданием. Всего ВСУ запустили 91 дрон.

До этого ВСУ в новогоднюю ночь атаковали кафе в херсонских Хорлах тремя БПЛА. В заведении было более 100 человек. По словам губернатора Владимира Сальдо, там было много молодежи в возрасте 20–25 лет. По последним данным, больницы приняли 13 пострадавших, включая двоих детей. Число жертв атаки ВСУ превысило 24 человека.

Кроме того, в ночь на 1 января противовоздушная оборона сбила 168 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. 61 дрон ликвидировали над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 23 — над Тульской областью, еще 16 — над Крымом. Кроме того, 12 дронов были обнаружены над Московским регионом.