Еще одно предприятие Рязанской области попало под удар Глава Рязанской области сообщил о новом пожаре на предприятии после атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины в ночь на 20 ноября ударили беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Рязанской области, написал в Telegram-канале губернатор Павел Малков. По его словам, при падении обломков БПЛА на территории одного из местных предприятий начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

Он добавил, что падение сбитых дронов также зафиксировали в нескольких районах Рязани. Среди жителей города никто не пострадал. Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры также не выявлено.

Крупный пожар вспыхнул на промышленном объекте в Рязанской области после падения обломков БПЛА утром 19 ноября. Возгорание было полностью ликвидировано силами оперативных служб. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили восемь дронов.