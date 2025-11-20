Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 07:24

Еще одно предприятие Рязанской области попало под удар

Глава Рязанской области сообщил о новом пожаре на предприятии после атаки БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины в ночь на 20 ноября ударили беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Рязанской области, написал в Telegram-канале губернатор Павел Малков. По его словам, при падении обломков БПЛА на территории одного из местных предприятий начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

Он добавил, что падение сбитых дронов также зафиксировали в нескольких районах Рязани. Среди жителей города никто не пострадал. Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры также не выявлено.

Крупный пожар вспыхнул на промышленном объекте в Рязанской области после падения обломков БПЛА утром 19 ноября. Возгорание было полностью ликвидировано силами оперативных служб. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили восемь дронов.

Рязанская область
Павел Малков
БПЛА
беспилотники
дроны
ВСУ
заводы
предприятия
возгорания
пожары
