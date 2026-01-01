«Как собаку»: в Госдуме отреагировали на воскрешение главы РДК Депутат Милонов: воскресший глава РДК скоро встретится с реальной смертью

Украинцы являются известными обманщиками, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он отреагировал на новость об инсценировке смерти главы «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дениса Капустина, уточнив, что скоро тот реально умрет, «как собака».

Украинцы — известные инсценировщики и обманщики. У них это национальная традиция, — сказал Милонов.

Депутат также отметил, что скорая смерть ждет главу разведки Украины Кирилла Буданова, который принимал участие в инсценировке. По мнению Милонова, играя со смертью, украинцы не понимают, что при реальной кончине они «не будут такими отважными и бравыми».

До этого представители РДК заявили о гибели Капустина на фронте. По предварительной информации, он был ликвидирован на Запорожском направлении.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в свою очередь называл Капустина предателем. По его словам, такие личности способны воевать лишь против мирного населения.