Ликвидированный глава «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Капустин был предателем, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, такие личности способны воевать лишь против мирного населения.

Запорожская область — гиблое место для нацистов и бандеровцев, пришлых на русскую землю. Капустина постигла участь предателя, — сказал Рогов.

Между тем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что Капустин действовал под руководством спецслужб Запада. По его словам, лидер ячейки не обладал высокой ценностью для своих спонсоров.

До этого представители РДК заявили о гибели Капустина на фронте. По предварительной информации, он был ликвидирован на Запорожском направлении.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что в районе Красноармейска была уничтожена группа членов «Русского добровольческого корпуса». По его словам, несмотря на попытки сохранить скрытность, коллаборационистов обнаружили и ликвидировали. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.