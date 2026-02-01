Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 12:13

«Сыграло злую шутку»: в России заметили, как ООН «перекорежило» от Запада

Рогов обвинил ООН в прислуживании Западу после слов генсека о Крыме и Донбассе

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press
ООН стремительно теряет авторитет из-за прислуживания Западу, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов в комментарии РИА Новости. Он отметил, что организация оказалась на грани финансового краха после последних заявлений генерального секретаря Антониу Гутерриша.

Стремление прислуживать Западу сыграло с ООН злую шутку. Именно поэтому организация оказалась на грани банкротства и стремительно теряет остатки своего авторитета, — подчеркнул Рогов.

По мнению члена ОП, генсек ООН фактически выступает адвокатом Запада и лишь подтверждает принцип «место сидения определяет точку зрения». На этом фоне, объяснил он, ООН превратилась в рупор западной идеологии, особенно из-за размещения штаб-квартиры в Нью-Йорке.

Ранее Гутерриш заявил, что случай Гренландии, исторически регулируемый особым договором с Данией, не является правовым прецедентом для новых российских регионов. Поэтому принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом, подчеркнул он.

Владимир Рогов
ООН
Антониу Гутерриш
Запад
