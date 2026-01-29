В ООН высказались о праве Крыма и Донбасса на самоопределение

В ООН высказались о праве Крыма и Донбасса на самоопределение Гутерриш: к Крыму и Донбассу нельзя применить право на самоопределение

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш дал официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что случай острова, исторически регулируемый особым договором с Данией, не является правовым прецедентом для новых российских регионов.

Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности, — заявил Гутерриш.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва направила в ООН запрос. Россия просила рассмотреть возможность признания права народов Донбасса и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией, которая обладает широкой автономией в составе Дании.

До этого депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что Киев не способен вернуть контроль над территориями, утраченными после 1991 года, военным путем. По мнению парламентария, нынешняя реальность заставляет пересмотреть первоначальные цели, несмотря на то, нравится это кому-либо или нет.