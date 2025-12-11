Под Красноармейском ликвидировали группировку террористов Кимаковский сообщил об уничтожении группировки РДК под Красноармейском

В районе Красноармейска была уничтожена группировка бойцов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, военные пытались действовать скрытно, однако их обнаружили. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Под Красноармейском наши операторы БПЛА уничтожили группу боевиков РДК, которые намеревались контратаковать наши позиции, — подчеркнул Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что инженерные подразделения российской армии провели дистанционное минирование в тылу противника на Красноармейском направлении. Система «Земледелие» позволила перекрыть пути отхода и логистические маршруты ВСУ без риска для саперов, уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» уничтожают окруженные формирования ВСУ в городе Димитрове (Мирнограде). Разрозненные группы украинских военных спасаются бегством с поля боя.