В Минобороны сообщили о зачистке Димитрова от ВСУ Минобороны: подразделения ВС России ликвидируют сопротивление ВСУ в Димитрове

Подразделения группировки войск «Центр» уничтожают окруженные формирования ВСУ в городе Димитров (Мирноград), сообщили в Минобороны РФ. Разрозненные группы украинских военных спасаются бегством с поля боя.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Как сообщается, штурмовые подразделения 5-й гвардейской бригады при поддержке расчетов войск беспилотных систем продолжают выбивать противника из зданий, которые бойцы ВСУ используют как укрытия. Не желающие сдаваться и убегающие бойцы ВСУ попадают под огонь артиллерии и атаки ударных FPV-дронов.

Ранее немецкие журналисты писали, что освобождение Красноармейска войсками России стало новым тяжелым поражением для украинской армии. Сложившаяся ситуация демонстрирует неспособность ВСУ остановить наступление российских сил. Освобождение города может ознаменовать начало продвижения российской армии в направлении Днепропетровской области, что позволит перерезать логистические маршруты ВСУ, ведущие к соседнему Димитрову.