03 декабря 2025 в 16:53

В Европе признали неспособность ВСУ остановить наступление ВС России

Bild: ВСУ не могут остановить наступление российских войск

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Освобождение Красноармейска стало очередным серьезным поражением для ВСУ, пишет Bild. По данным издания, текущая ситуация показывает, что украинские силы не могут остановить наступление российских войск.

Для Украины потеря объявленного в свое время крепостью города средней величины представляет собой очередное болезненное поражение. <...> Оно доказывает, что украинская армия сейчас не в состоянии остановить продвижение России, — говорится в публикации.

По оценке издания, взятие города может стать началом продвижения российской армии в сторону Днепропетровской области. Это позволит перекрыть ВСУ логистические пути, ведущие к соседнему Димитрову, который также может перейти под контроль ВС России в ближайшее время.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что наступление российских войск на Запорожском направлении может вынудить ВСУ перебросить часть резервов из Донбасса. По его мнению, это способно ускорить полное освобождение ДНР, так как Украина будет вынуждена ослабить свои силы на одном участке для укрепления другого.

ВСУ
ВС РФ
Красноармейск
Украина
