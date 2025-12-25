«Будет гораздо хуже»: почему европейские лидеры ждут кошмарного 2026 года

Лидеры Евросоюза в новогодних и рождественских поздравлениях предупредили сограждан о проблемах в следующем году. Эксперты полагают, что речь идет об усилении политического раскола между государствами ЕС, конфронтации с США и экономических проблем. Наладит ли Европа диалог с Москвой, что изменится в руководстве ЕС — в материале NEWS.ru.

Почему Европу ждут большие политические проблемы в 2026 году

Европейские лидеры поздравляют население своих стран с наступающим Рождеством и новогодними праздниками в необычной манере. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила: «Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже».

Ее пессимистический настрой полностью соответствует действительности, отмечают эксперты. Европа не первый год сталкивается с серьезными проблемами по политическим, социальным и экономическим направлениям. Все они так или иначе связаны с поддержкой Украины и антироссийскими санкциями.

«Показательно то, что происходит в странах — лидерах Евросоюза. Только за последние несколько недель мы увидели волну протестов молодежи в ФРГ по поводу возвращения к нормам обязательного призыва. Франция переживает перманентный политический кризис с досрочной сменой правительств и вечно бастующими фермерами. Впрочем, в этой стране бунтуют уже 300 лет и будут это делать по любому поводу. У них такая традиционная форма социального протеста — в любой непонятной ситуации устраивают погром», — заявил в беседе с NEWS.ru политолог Виктор Сухотин.

Лейпцигские студенты протестуют против планируемого закона о воинской повинности, 5 декабря 2025 года Фото: IMAGO/EHL Media/Björn Stach/Global Look Press

По мнению историка-американиста Александра Антошина, в связи с возможным окончанием конфликта на Украине в следующем году лидеров ЕС ждет масса неприятных вопросов от населения.

«Скорее всего, в 2026-м мы увидим развязку украинского конфликта. Кому-то, например Кае Каллас и Урсуле фон дер Ляйен, придется по полной хлебнуть из чаши поражения и нести ответственность перед избирателями. Они будут вынуждены объяснять, куда делись сотни миллиардов евро и как получилось, что они ушли в пустоту», — предположил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Аналитики отмечают, что среди европейских государств усугубляется политический раскол. «Посмотрите на историю с российскими активами, которые так и не изъяли, хотя часть стран ЕС этого очень сильно хотела. Но нашлось достаточно мощное лобби внутри Европы, которое резко высказалось против подобного шага. К тому же изменилась политическая позиция США. Многие европейские бюрократы задумались о не самых приятных долгосрочных последствиях для себя и своей репутации», — сказал Антошин.

По мнению Сухотина, в Брюсселе не понимают, как выстраивать дипломатическую стратегию в отношении Вашингтона. «Евробюрократия до сих пор пребывает в некотором шоке. Внезапно Штаты превратились из лучшего друга и старшего партнера как минимум в конкурента. Это тоже вносит диссонанс во внутриевропейские отношения», — подчеркнул политолог.

Как ЕС поступит с Украиной в 2026 году

При любом развитии ситуации помощь Евросоюза Украине в следующем году будет сокращаться, считают эксперты. Это произойдет не только из-за отсутствия денег, но и в силу политических разногласий.

Погрузка артиллерийских боеприпасов, предназначенных для Украины, в польском аэропорту Жешув-Ясёнка Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

«В Европе вырисовывается ситуация разделения на „умных и красивых“. Существует условный блок из прибалтов и, например, поляков, которые будут топить за войну на Украине до последнего. Есть те, кто начал понимать, что проект оказался бесперспективным. Они могут сказать: „Мы же говорили, предупреждали“. Эти люди постараются сохранить свои позиции во власти как в целом в ЕС, так и в своих государствах. Мелони одной из первых поняла, чем дело пахнет. Отсюда и позиция Италии по российским активам, и соответствующая риторика про тяжелый будущий год», — пояснил Антошин.

Сухотин считает, что в 2026-м могут возобновиться отношения России с частью стран Евросоюза.

«Раскол в Европе будет усугубляться. Нельзя исключать, что любые государства, кроме, пожалуй, стран Прибалтики, Скандинавии или Польши, могут пойти как минимум на экономическое сближение с Москвой. Мы остаемся перспективным рынком, наши дешевые углеводороды никто не отменял. С учетом того, что Дональд Трамп со своими тарифами и пошлинами постепенно превращается в откровенного врага ЕС, Россия может оказаться куда более предпочтительным экономическим партнером», — сказал эксперт.

Однако русофобская публичная риторика в Евросоюзе не изменится еще долго. Медийную машину, запущенную на все обороты, за один день не остановить, отметил Сухотин.

«Другое дело, что европейские элиты не верят в эту риторику, в то, что Россия якобы страшный враг и угроза для всего ЕС. Впрочем, медиапластинку всегда можно сменить. Если европейские лидеры почувствуют серьезную угрозу собственной власти, то информационная повестка пусть не мгновенно, но поменяется», — отметил Сухотин.

Что ждет экономику Европы в 2026 году

Что касается экономического состояния Европы, то эксперты не видят предпосылок для резких изменений в худшую или в лучшую сторону.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Европа в силу своей разнородности, которая усиливается, может получить политический кризис, но одновременно сохранить экономическую устойчивость. В случае признания поражения Украины часть элит в ЕС поменяется. Но те же бельгийцы, итальянцы, венгры, словаки и чехи смогут встать в красивую позицию, сохранить власть и, как следствие, экономическую стабильность», — пояснил Антошин.

По его словам, после этого Евросоюзу необходимо будет договариваться с Москвой. «Во-первых, Россия — вполне договороспособная страна, что не раз подчеркивал наш президент Владимир Путин. Во-вторых, внутри Евросоюза есть государства, которые демонстрируют готовность к переговорам. Они вполне могут вылиться во взаимовыгодные сделки, необходимые для поддержания экономики европейских стран», — сказал он.

По словам историка, у ЕС есть возможности для налаживания диалога и для того, чтобы не рухнуть в беспросветный экономический кризис.

«Но если не все, то очень многое в этом вопросе связано с конфликтом на Украине и ее грядущим поражением. Наиболее русофобская часть ЕС может в этом случае попасть в классическую ситуацию „что русскому хорошо, то европейцу — смерть“», — добавил эксперт.

Сухотин полагает, что ждать краха экономики Европы в следующем году не стоит. По его мнению, она довольно устойчива к разного рода кризисам и за последние десятилетия хорошей, спокойной жизни на дешевых энергоносителях накопила достаточный запас прочности, поэтому не обрушится в одночасье.

«Заводы закрываются, а промышленность загибается, но это небыстрый процесс, который даже при текущей ситуации может растянуться на несколько лет. Будет накапливаться усталость и от украинского конфликта, и от перманентных внутриевропейских проблем. Но пока ее степень находится в пределах допустимой нормы. Затем, может быть, общемировая конъюнктура поменяется. Как минимум для части Евросоюза появятся новые возможности», — заключил политолог.

Читайте также:

Фон дер Ляйен в истерике: США решили развалить ЕС, что будет делать Россия

Родня в РФ, но «топит» за Украину: что скрывает премьер Литвы Ругинене

Открытки с католическим Рождеством: теплые поздравления и светлые пожелания