Фон дер Ляйен в истерике: США решили развалить ЕС, что будет делать Россия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала США не вмешиваться в дела Европы. Это заявление прозвучало после публикации обновленной стратегии нацбезопасности Штатов с критикой в адрес ЕС и заявлений Илона Маска, призвавшего ликвидировать Евросоюз. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: будущее европейского объединения вызывает большие вопросы. Как Вашингтон расшатывает позиции Брюсселя и выгодно ли это России — в материале NEWS.ru.

Что фон дер Ляйен сказала про США

Глава ЕК прокомментировала новую стратегию нацбезопасности США, опубликованную 5 декабря. В ней говорится, что Европа стоит на пороге уничтожения цивилизации, и критикуются меры Брюсселя против ультраправых партий. Доктрина также описывает приоритеты политики Вашингтона в отношении ЕС. Среди них — предоставление возможности Европе «самостоятельно встать на ноги» и взять на себя ответственность за собственную оборону.

По словам фон дер Ляйен, власти США не должны вмешиваться в «демократические процессы» ЕС.

«Не нам, когда речь идет о выборах, решать, кто будет лидером страны, а народу… Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», — подчеркнула она.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов напомнил NEWS.ru, что конфликт Трампа с европейскими элитами глубже, чем кажется на первый взгляд.

«В ЕС засели глобалисты и нахлебники, что никак не сочетается с принципом Трампа „Америка прежде всего“. Боевые действия на Украине лишь ярче проявили эти противоречия. Для Трампа это конфликт, за который должна платить Европа, а США будут зарабатывать. В ЕС же уперлись, и тогда Трамп наказал их рублем, обрезав финансирование киевского режима и прекратив бесплатные поставки оружия», — пояснил он.

Урсула фон дер Ляйен Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Что на самом деле происходит в ЕС

Демократические принципы ЕС, о которых говорит фон дер Ляйен, ставит под вопрос не только официальный Вашингтон. 6 декабря бизнесмен Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. Поводом для критики стал штраф, наложенный Брюсселем на его платформу Х за нарушение европейского закона о цифровых услугах.

По мнению Маска, бюрократия «медленно душит Европу». Упразднение наднациональных структур, считает он, позволит правительствам «лучше представлять свои народы».

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru отметил, что Маск много лет критикует европейскую бюрократию. Такая риторика отчасти объясняется его бизнес-интересами, но дело не только в них.

«Маск, вероятно, осознает направление, в котором движется ЕС, считая его бесперспективным из-за экономической стагнации и миграционного кризиса, который раскалывает европейскую политическую систему», — сказал эксперт.

По словам американиста, Маск в отношении Европы транслирует фактически те же позиции, что и Трамп, хотя их личные отношения уже не так близки, как раньше. Публичный конфликт между президентом и предпринимателем разгорелся минувшим летом, когда Маск резко раскритиковал бюджетный законопроект Вашингтона. Однако в начале декабря глава США на заседании кабмина признался в симпатии к бизнесмену. «Думаю, что мы хорошо ладим», — подчеркнул Трамп.

Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какое будущее ждет Евросоюз

Дудаков назвал долгосрочные прогнозы на будущее «европейского проекта» крайне пессимистичными. Он напомнил о «правом развороте», который наметился в ЕС в последние годы. Не последнюю роль в этом сыграла деятельность Маска.

«Маск много лет поддерживает правых в Великобритании, Франции, Германии и других странах. Для них его соцсеть Х остается действительно важной площадкой, где они ведут агитацию. При этом его прямые попытки поддержать те или иные силы, например, в Германии или в Румынии, пока не демонстрируют значительного успеха. Но в долгосрочной перспективе поддержка одного из богатейших людей планеты и возможность транслировать свои нарративы через его платформы будет позитивным фактором для европейских правых», — указал эксперт.

По мнению политолога, администрация Трампа вряд ли станет возражать против деконструкции ЕС и предпочтет работать с каждой страной в отдельности.

«Неслучайно в планах Трампа — использовать отдельные страны, такие как Австрия, Италия, Польша или Венгрия, где у власти находятся правые силы или где они набирают влияние, в качестве тарана против Брюсселя. Таким образом, переговорная позиция Штатов укрепляется, а евробюрократии — ослабевает», — считает Дудаков.

Однако политолог Юрий Светов уверен: если ЕС и распадется, то не из-за влияния извне, а по внутренним причинам. По его словам, в Европе есть страны, у которых конфликтные отношения с Брюсселем. Но их экономическое развитие много лет обеспечивалось средствами, выделяемыми ЕС.

«Здесь присутствует сочетание выгод и ущерба. Пока у значительной части стран Евросоюза есть ощущение, что они выигрывают от членства, Евросоюз будет существовать», — сказал собеседник NEWS.ru.

Илон Маск Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выгоден ли России конфликт США и ЕС

Ситуацию, в которой оказался ЕС, усугубляют планы передачи Украине замороженных активов России. Брюссель намерен направить их на «репарационный кредит» для восстановления украинской инфраструктуры и поддержания ее госинститутов.

Дудаков подчеркивает: если Европа инициирует кражу российских денег, это спровоцирует глобальный кризис доверия ко всей ее финансовой системе.

«Это может вызвать масштабный долговой кризис, если страны Глобального Юга начнут распродавать европейские облигации. Поэтому для них эта стратегия, безусловно, рискованна», — заметил он.

По мнению Миронова, в отличие от ЕС, в США давно поняли: с Россией нужно торговать, а не воевать.

«Если до ЕС не доходит эта простая мысль через голову, то дойдет через другое место, которое у них уже подгорает от собственных проблем и успехов российской армии», — подчеркнул депутат.

Светов, в свою очередь, считает: какими бы ни были отношения между США и Европой, России нужно следовать своим курсом.

«Сказка „враг твоего врага — твой друг“ не очень хороша. Мы должны действовать таким образом, чтобы и Штаты, и Евросоюз сами искали пути взаимодействия с Россией. Сейчас, как сказал Владимир Путин, у него на столе лежит множество писем от американских компаний, которые хотели бы вернуться в Россию. Вот это важнее, чем то, какие там у них трещины или расколы существуют», — резюмировал политолог.

