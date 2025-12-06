Один из богатейших людей мира призвал ликвидировать Евросоюз Маск призвал упразднить Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам

Евросоюз должен быть упразднен, а отдельным странам следует вернуть их суверенитет, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. По его словам, так европейские государства смогут лучше представлять свое население.

Евросоюз должен быть упразднен, а отдельным странам должен быть возвращен суверенитет, чтобы государства могли лучше представлять свой народ, — написал Маск.

Накануне Евросоюз оштрафовал соцсеть X на €120 млн. Брюссель обвинил платформу в нарушении закона о цифровых услугах. После этого основатель Telegram Павел Дуров выступил с заявлением, что Евросоюз специально устанавливает невыполнимые правила для наказания технологических компаний, которые отказываются молча ограничивать свободу слова для своих пользователей. Он отметил, что ЕС преследует только те платформы, где размещаются «неудобные или инакомыслящие высказывания», причислив к ним Telegram, X и TikTok.

После спецпредставитель президента России и участник переговоров по Украине с США, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал заявление Дурова. Он подчеркнул, что ЕС концентрируется на продвижении фейков и подавлении обсуждений.