Группу украинских бойцов ликвидировали после отказа от сдачи в плен В Вильче ВС России уничтожили отказавшихся от сдачи в плен украинских солдат

Группа окруженных военных из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Харьковской области была ликвидирована после отказа сдаваться в плен, передают силовые структуры РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, инцидент произошел в Вильче.

На Харьковском направлении в Вильче в ходе продвижения наши бойцы окружили и уничтожили до отделения боевиков 225-го ошп ВСУ. На предложение сдаться в плен они ответили отказом, — отметил он.

До этого стало и известно, что украинское командование перебрасывает в Сумскую область ударную группировку численностью до 10 тыс. военнослужащих, преимущественно из числа недавно мобилизованных. Как указал источник, целью является вытеснение российских подразделений из приграничных районов и создание плацдарма для возможного наступления на Курскую область. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В российских силовых структурах тем временем сообщили, что командование ВСУ назначило в 225-м отдельном штурмовом полку специальные расчеты беспилотников для уничтожения дезертиров. По информации источника, подразделение также контролирует действия механизированных частей и территориальной обороны, чтобы они не оставляли позиции.