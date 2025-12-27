В Германии признали необходимость реформ из-за затяжного кризиса Глава союза работодателей Германии выступил за реформы на фоне кризиса в стране

Сегодня Германия переживает самый затяжной кризис со времен основания Федеративной Республики, заявил агентству DPA глава Федерального объединения работодателей ФРГ Райнер Дульгер. По его мнению, в текущих условиях страна нуждается в масштабных реформах. Дульгер предложил провести их в следующем году.

Мы находимся в самом длительном кризисе со времен основания Федеративной Республики. Германии необходим большой рывок, в противном случае грозит затяжной кризис, — убежден глава союза работодателей.

Он добавил, что мир быстро меняется. Дульгер подчеркнул, что в связи с этим Германия также должна адаптироваться, если не хочет «отстать». В частности, он указал на необходимость сокращения бюрократии и реструктуризации социального государства.

