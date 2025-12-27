Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 16:37

В Германии признали необходимость реформ из-за затяжного кризиса

Глава союза работодателей Германии выступил за реформы на фоне кризиса в стране

Райнер Дульгер Райнер Дульгер Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press
Сегодня Германия переживает самый затяжной кризис со времен основания Федеративной Республики, заявил агентству DPA глава Федерального объединения работодателей ФРГ Райнер Дульгер. По его мнению, в текущих условиях страна нуждается в масштабных реформах. Дульгер предложил провести их в следующем году.

Мы находимся в самом длительном кризисе со времен основания Федеративной Республики. Германии необходим большой рывок, в противном случае грозит затяжной кризис, — убежден глава союза работодателей.

Он добавил, что мир быстро меняется. Дульгер подчеркнул, что в связи с этим Германия также должна адаптироваться, если не хочет «отстать». В частности, он указал на необходимость сокращения бюрократии и реструктуризации социального государства.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» обратили внимание, что на фоне новогодних праздников в Европе наблюдается рекордный отбор газа из подземных хранилищ. К 25 декабря в европейских ПХГ оставалось 66,3 млрд кубометров газа. Этот показатель на 9,9 млрд кубометров меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

