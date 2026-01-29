Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше

На Западе возникли споры о дальнейшей поддержке Украины, Европа захотела усилить давление на танкеры России, глава Сбербанка Герман Греф рассказал, сколько еще просуществуют сберкнижки, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

США в выигрыше, ЕС в долгах: помощь Киеву стала таять на глазах

Украинские инсайдеры твердят, что ЕС сворачивает поддержку Киева и готовится постепенно выходить из противостояния с Россией. Их доводы подтвердил министр обороны Германии Борис Писториус. Он заявил, что Берлин больше не будет поставлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.

«Мы передали более трети наших возможностей. Больше мы не можем!» — сообщил министр.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже выступил против плана ЕС по вооружению Украины. Дело в том, что в декабре на саммите Евросоюза европейские лидеры так и не решились украсть замороженные активы России. В итоге было решено взять €90 млрд в кредит у банков, чтобы на €60 млрд Украина закупила себе оружия у военно-промышленных компаний ЕС.

Но, по информации источников, Киев захотел крылатые ракеты Storm Shadow, поставляемые Великобританией, которая больше не имеет отношения к ЕС. Эксперты говорят, что в итоге Парижу не понравилось то, что деньги пошли бы союзнику, а Франция осталась бы с долгами. Информаторы полагают, что расколотая Европа больше не в состоянии финансово тянуть конфликт с Россией — пятый год подряд.

«Наши партнеры в ЕС останавливают поддержку Украины, необходимы быстрые решения», — пишет украинский Telegram-канал «Резидент».

В то же время генсек НАТО Марк Рютте призвал дать Киеву право закупать вооружения там, где он хочет. Инсайдеры говорят, что все указывает на США, поскольку только американский ВПК способен оперативно накачать ВСУ оружием на кредиты, за которые придется расплачиваться европейскому налогоплательщику. Между тем Макрон не хочет уступать эти деньги даже союзникам по «коалиции желающих». Инсайдеры констатируют: раскол Запада уже не скрыть.

Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

«Заявление Марка Рютте — это тонкий сигнал нарастающего раскола внутри западной коалиции. Евросоюз теряет контроль над собственными финансовыми потоками, а позиция Рютте демонстрирует приоритет интересов США даже в рамках формально европейских программ помощи. Фактически речь идет о переориентации европейской военной экономики на обслуживание внешнего подрядчика — американского ВПК», — указывает Telegram-канал MediaPost.

Инсайдерские источники отмечают: единый Запад с 1947 года существовал только до тех пор, пока имел общего внешнего противника и способен был поддерживать экономическую стабильность. Украина стала катализатором, ускорившим процессы, которые и так назревали.

«Запад <…> начал разрушаться изнутри без какого-либо участия самой РФ. Как только конфликт затянулся, а цена поддержки Украины стала расти, союзники начали воевать уже друг с другом за ресурсы, рынки, влияние и право диктовать повестку. Особое удовлетворение вызывает то, что раскол происходит по линии США — ЕС: Вашингтон все чаще действует в логике прямого давления и шантажа, а Европа впервые за десятилетия осознает собственную политическую беспомощность и зависимость от американской воли», — резюмируют инсайдеры.

Марк Рютте Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Царица морей» поверила в себя: британцы и ЕС грезят закрытием Балтики

Инсайдеры считают, что вслед за США и Великобританией страны Евросоюза заявили о готовности нанести удар по «танкерному флоту» России. The Telegraph тем временем описал схему, которую придумали в Европе: чтобы получить повод атаковать, Брюссель обвинит танкеры в «создании помех системе спутниковой навигации» в Балтийском и Северном морях. Теперь страны, которые подписали документ (в том числе Франция, Германия и Великобритания), требуют, чтобы суда ходили только под одним флагом. В противном случае их будут рассматривать как «суда без гражданства», брать на абордаж и отправлять в европейские порты.

Эксперты в России и за рубежом отмечают, что фактически Европа объявляет войну России на Балтике. Сразу 14 европейских стран во главе с Великобританией заявили, что закрывают Балтику для всех судов, которые они считают подозрительными. По мнению инсайдеров, им может не понравиться смена флага или отключение транспондера.

«Это не просто санкции, а ультиматум с прямыми силовыми последствиями, фактически легализующий акт военно-экономической блокады в стратегически важном регионе», — возмутился политолог Юрий Баранчик.

Инсайдерские источники уверяют, что европейцы не понимают, с кем связались: в Кремле уже готовятся к противостоянию с Великобританией. Так, Telegram-канал «Дневник разведчика» пишет, что в Москве обсуждаются самые жесткие решения, которые позволят загнать британцев обратно на свой остров.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Обсуждались разные сценарии противодействия — от усиления самообороны танкеров до показательных операций с целью охлаждения британского пыла. В числе идей — оснащение судов крупнокалиберными пулеметами и мобильными торпедными установками. Были даже предложения топить британские торговые корабли в ответ на каждый захваченный танкер или же нанести удар по финансовой империи Британии, подорвав несколько интернет-кабелей, связывающих остров со всем остальным миром», — утверждает «Дневник разведчика».

Инсайдеры не сомневаются, что собравшаяся рулить пиратством Великобритания сильно рискует. По мнению источников, по итогу в блокаду попадет Лондон, а не Москва.

«Речь не идет о масштабных операциях — достаточно ограниченной демонстрации возможностей, чтобы Лондон и связанные с ним страховые и логистические компании начали осознавать свои риски. Например, оказаться в торговой блокаде», — констатирует «Дневник разведчика».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Атавизм оказался нужным: сколько еще просуществуют сберкнижки?

Греф заявил, что Сбербанк продолжит обслуживать сберегательные книжки до тех пор, пока они будут нужны хотя бы одному клиенту. По его словам, компания приняла такое решение после неудачной попытки отказаться от этого «атавизма».

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Греф рассказал, что банк однажды решил упразднить сберкнижки как устаревший инструмент, отнимающий много ресурсов. Однако это вызвало волну недовольства со стороны клиентов, а затем и резкую реакцию тогдашнего председателя Банка России Сергея Игнатьева.

«Я понял, что мы совершили ошибку. Есть большая категория людей, которым сберкнижка была привычна и удобна», — объяснил он.

Глава Сбербанка подчеркнул, что приоритетом в таких решениях должны быть интересы потребителей, а не удобство банка. Поэтому было принято решение вернуть услугу и поддерживать ее до последнего клиента, отметил он.

«От этого никуда не деться. Ситуация сразу же устаканилась. Мы видим, что востребованность сберкнижек каждый год падает, но тем не менее это требуется», — заключил Греф.

Читайте также:

Ампутируют руки и кормят просрочкой: ужасы интернатов и рехабов в России

«С юмором и без пафоса»: главврача обвинили в изнасиловании коллеги

«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?

Обращение к Любимовой, переезд в США, слова об СВО: куда пропал Бурковский

Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия