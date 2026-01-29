Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 15:56

Ампутируют руки и кормят просрочкой: ужасы интернатов и рехабов в России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Прокопьевске ведется расследование гибели семи человек в интернате. Это далеко не первый случай в России, когда выясняется, что постояльцы социальных учреждений находились в нечеловеческих условиях. NEWS.ru рассказывает о подробностях разбирательства и других подобных случаях.

Грипп с летальным исходом

Всего в Прокопьевском психоневрологическом диспансере скончались девять человек. У всех обнаружена тяжелая форма гриппа. Госпитализировали при этом из казенного дома 46 человек с симптомами осложненного ОРВИ.

Заболевание вызвало у постояльцев интерната лихорадку, температуру до 40 градусов и сильную ломоту в теле. Позже стало известно о смерти девяти человек. По каждому случаю инициирована проверка. Сейчас выясняются причины смерти 73-летней пациентки и 19-летнего постояльца, скончавшегося в стационаре местной больницы.

«Причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами», — сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вешают кредиты

Тем временем в Сети разошлось видео с пациентом из интерната в Прокопьевске. На кадрах видно, что он сидит на цепи и говорит, что его избивали.

Летом пациенты учреждения жаловались, что им не дают уйти, закалывают транквилизаторами и заставляют работать. Юрист Алексей Мухин тогда сообщил RT о наличии у него десятков жалоб: люди говорили, что их бьют, отбирают пенсии. Бывали случаи, когда сотрудники вешали на больных кредиты. В интервью РЕН ТВ Мухин утверждал, что постояльцев ПНИ кормят протухшими продуктами. Сейчас у правозащитника идут судебные разбирательства с администрацией интерната.

«Они инвалиды, у них психические какие-то нарушения есть, но они дееспособные. Их не могут насильно удерживать там. Я начал помогать им оттуда выйти каким-то законным способом, но это не помогало. <...> Со мной этот интернат судится, потому что я распространил видео, где они на цепи держат инвалида избитого. Когда была проверка, сотрудники интерната сказали, что он сам бьется головой об стенку. Хотя это не так. Его пристегнули и избили», — говорит Мухин.

Ели собачий корм

Общественники бьют тревогу, что сотрудники заведений, где люди оказываются изолированными от общества, зачастую злоупотребляют своим положением. К примеру, в ноябре скандал разразился в рехабе подмосковного Дедовска. В нем проживали дети с зависимостями.

По данным следствия, воспитанников принуждали круглосуточно писать одну и ту же фразу 21 тысячу раз: «Пока я безответственно отношусь к своей ответственности, это лишает меня свободного времени и мешает выздоровлению».

В случае неповиновения детей заставляли есть собачий корм, а за малейшие проступки не давали ходить в туалет и избивали. Кроме того, по неподтвержденным данным, консультант центра, сейчас находящийся в СИЗО, принуждал воспитанниц 13 и 15 лет к действиям сексуального характера.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полицейским пришлось кувалдой выбивать дверь в рехаб, чтобы спасти детей. Во время штурма подростки кричали и просили поскорее вытащить их из камеры пыток.

Часть детей из нелегального рехаба вернули домой, а восемь из них размещены в специализированном учреждении. Адвокат Вадим Багатурия сказал, что владелице рехаба, которая сейчас скрывается от следствия, грозит до 20 лет лишения свободы.

Осталась без рук в социальном доме

В октябре в Санкт-Петербурге жительница социального дома лишилась обеих рук из-за гангрены. Сотрудники связали девушке кисти за спиной шерстяными колготками. Пострадавшей 20 лет, и ранее она занималась самоповреждением.

«По данным медицинского осмотра, зафиксировано резкое сдавление мягких тканей, выраженный отек, цианоз кистей, отсутствие адекватного кровообращения. На кожных покровах выявлены глубокие борозды от сдавления. В 11:00 врач-психиатр <...> поставил предварительный диагноз: гангрена кистей обеих рук», — писал депутат муниципального округа Обручевский Роман Галенкин в обращении к председателю СКР.

Галенкин утверждал, что директор учреждения Александр Бондарь даже не начал внутреннюю проверку и никак публично не прокомментировал инцидент, несмотря на общественный резонанс.

«После этой жуткой истории ряд сотрудников подали заявления об увольнении, не желая быть частью того, что происходит за стенами социального дома. И это поступок, достойный уважения», — заявлял Галенкин.

