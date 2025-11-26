Не пускали в туалет: как издевались над подростками в рехабе в Дедовске

Не пускали в туалет: как издевались над подростками в рехабе в Дедовске

В подмосковном Дедовске обнаружили реабилитационный центр для детей с зависимостями, где издевались над подопечными. Сейчас его хозяйка находится в бегах, ее подельники задержаны. Корреспондент NEWS.ru побывал на месте преступления и выяснил, что на самом деле происходило за двухметровым забором рехаба.

В каких условиях содержали детей в подмосковном рехабе

Реабилитационный центр Анны Хоботовой находится в двух километрах от железнодорожной станции Дедовск среди частных коттеджей. Двухэтажный дом прячется за глухим двухметровым забором. На всех окнах — решетки. Через стекла видны очертания двухъярусных спартанских кроватей в комнатах.

«Я слышала, что владелец сдает этот дом. До этого здесь был рехаб для взрослых людей, жалоб на него никогда не было. Порой подопечные приходили сюда с сопровождающими, покупали, что им надо — пельмени или шоколадки», — рассказала корреспонденту NEWS.ru продавщица местного гастронома.

Она заметила, что даже последние пару месяцев за покупками стали часто приходить подростки, покупали сок или воду. «Дети ходили не по одному, а сразу по пять-шесть человек. С ними был сопровождающий взрослый», — продолжила женщина.

Как истязали детей в подмосковном рехабе

«Все не так, как представляют блогеры, точнее — совсем не так», — говорит корреспонденту NEWS.ru сотрудница реабилитационного центра Елена Давыдова.

Тем не менее, по данным СК, последние несколько месяцев здесь удерживали 24 подростка от 11 до 17 лет. Недавно 16-летний мальчик попал в больницу после очередного избиения, он находится в коме.

В центре Анны Хоботовой лечили детей не только от наркомании и алкоголизма, но и от игромании. Филиалы находятся в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Азове, Москве. За 100 тысяч рублей в месяц клиника обещала работу психологов с подростками и индивидуальный подход.

По данным следствия, воспитанников принуждали круглосуточно писать одну и ту же фразу 21 тысячу раз: «Пока я безответственно отношусь к своей ответственности, это лишает меня свободного времени и мешает выздоровлению». В случае неповиновения детей заставляли есть собачий корм, а за малейшие проступки не давали ходить в туалет и избивали. Кроме того, по неподтвержденным данным, консультант центра, сейчас находящийся в СИЗО, принуждал воспитанниц 13 и 15 лет к действиям сексуального характера.

Полицейским пришлось кувалдой выбивать дверь в рехаб, чтобы спасти детей. Во время штурма подростки кричали и просили поскорее вытащить их из камеры пыток. Часть детей из нелегального рехаба вернули домой, а восемь из них размещены в специализированном учреждении. Адвокат Вадим Багатурия сказал, что владелице рехаба, которая сейчас скрывается от следствия, грозит до 20 лет лишения свободы.

Часто ли людей избивают в рехабах

Правозащитникам часто приходится таким образом спасать людей из частных рехабов, сообщила NEWS.ru сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина. По ее словам, ситуация в Дедовске довольно типична для таких учреждений.

«Это частная организация, которая обманным путем с родителями заключает договоры на осуществление так называемой реабилитации, получает согласие, что ребенка можно содержать там против его воли. При этом родители думают, что платят деньги за то, что их ребенка спасают», — сказала она.

По словам правозащитницы, большинство описанных методов подмосковного рехаба довольно обыденны. Например, когда воспитанников принуждают с утра до ночи писать одну и ту же фразу в тетради. В качестве наказания их также могут обливать холодной водой, применять насилие, натравливать друг на друга, не давать общаться с родственниками, добавила Файрушина. При этом, по ее словам, для родителей делают постановочные снимки, будто все в порядке.

Другое мнение высказал в разговоре с NEWS.ru психиатр-нарколог Александр Ковтун, который работал в реабилитационных центрах. По его словам, бывало, что кто-то из воспитанников проявлял агрессию в силу психического заболевания, влечения к наркотикам, но при этом никого не били.

«В Дедовске произошла вопиющая ситуация. Те, кто нападает на других людей, часто позиционируют себя как спасатели. Такое часто происходит в обществе», — отметил Ковтун.

Он добавил, что в период лечения у всех зависимых обостряется влечение к наркотикам или алкоголю, из-за чего они становятся более агрессивными. Это время они проживают в закрытых клиниках, чтобы никто не пострадал, уточнил психиатр.

Как помочь наркозависимым детям

В России деятельность реабилитационных центров никак не регулируется, соответственно, они пользуются правовым вакуумом и отсутствием законодательной базы, подчеркнула Файрушина.

«Как только доходит дело до того, что человека в рехабе удерживают силой, психологически и физически издеваются, — это преступление. И совершенно не важно, каким договорами они при этом прикрылись», — заметила эксперт.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева в беседе с NEWS.ru обратила внимание на то, что до недавнего времени в Москве был всего один реабилитационный центр для подростков, страдающих наркозависимостью. Для того чтобы туда попасть, нужно было долго ждать своей очереди.

«Поэтому родители ищут разные способы им помочь. Эти подростки крайне опасны для себя и других. Именно поэтому чаще всего дети оказываются именно в таких центрах. Я не призываю, чтобы частные рехабы ликвидировали, но должны появиться государственные, муниципальные, чтобы была альтернатива. Любой родитель скорее отведет своего ребенка в государственный бесплатный центр. Надо срочно создавать их», — поделилась мнением правозащитница.

