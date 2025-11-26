День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 15:05

В СПЧ призвали создавать государственные рехабы после трагедии в Дедовске

Член СПЧ Меркачева призвала создавать государственные реабилитационные центры

Ева Меркачева Ева Меркачева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России следует создавать государственные реабилитационные центры для подростков, страдающих наркоманией, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее мнению, острая нехватка бесплатных учреждений такого профиля вынуждает родителей обращаться в частные заведения, подобные тому, который находится в Дедовске, где не всегда обеспечивается должный уровень безопасности и ухода.

Это ужасная история про рехаб в Дедовске открывает глаза на одну большую проблему — у нас крайне не хватает бесплатных реабилитационных центров для подростков, которые страдают наркоманией. Родители ищут разные способы, куда пристроить детей, которые оказались в тяжелой ситуации, чтобы за ними присмотрели. Нередко подростки оказываются в частных рехабах. Я не говорю, что такие заведения надо ликвидировать. Я призываю к тому, чтобы были государственные и муниципальные рехабы. Надо срочно этим заниматься, — высказалась Меркачева.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что владелице нелегального реабилитационного центра в подмосковном Дедовске, где истязали пациентов, может грозить до 20 лет лишения свободы. По его словам, в отношении женщины может быть применено наказание за совокупность совершенных в учреждении преступлений.

