Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 14:37

Госдеп США призвал «не играть» с Трампом на русском языке

Госдеп США опубликовал предостережение на русском и арабском языках

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Госдепартамент США призвал другие страны «не играть» с президентом Дональдом Трампом. В официальных аккаунтах ведомства в соцсети X появились посты на русском и арабском языках, они сопровождались черно-белой фотографией Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио.

Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете. Не играйте в игры с президентом Трампом, — гласит подпись к фото.

До этого заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер оправдал действия США в Венесуэле, назвав силу определяющим фактором мировой политики. В беседе с журналистами чиновник подчеркнул, что попытки апеллировать к этическим нормам не соответствуют действительности, и нужно жить в реальном мире.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не проинформировал руководителей крупных американских нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips о планах по свержению венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Как указал источник, близкий к ситуации, в связи с последними событиями интерес к Венесуэле вырос с нуля до 99%.

Дональд Трамп
США
Госдеп США
Марко Рубио
