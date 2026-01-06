Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 14:00

Рулет «Эклер»: вкуснятина без выпечки — в разы проще настоящих эклеров

Быстрый рулет без выпечки Быстрый рулет без выпечки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рулет — идеальный десерт, когда хочется чего-то эффектного, нежного, но без долгой возни с тестом. Основа собирается за несколько минут, крем получается невероятно нежным, а вкус напоминает любимые детские пирожные. Подходит и для чаепития, и для новогоднего стола — гости не догадаются, что десерт сделан без выпечки.

Для основы измельчите 300 г песочного печенья до мелкой крошки, добавьте 2 столовые ложки какао и влейте около 120 мл молока — столько, чтобы масса стала пластичной и легко раскатывалась. Переложите смесь на пищевую пленку и сформируйте прямоугольный пласт.

Для крема взбейте 200 г сливочного масла комнатной температуры с 200 г вареной сгущенки до однородности. Добавьте 2 столовые ложки какао и еще раз хорошо взбейте — получится нежный шоколадный крем, по структуре напоминающий начинку эклеров.

Нанесите крем на основу ровным слоем, помогая лопаткой. Аккуратно сверните пласт в рулет, используя пленку. Плотно заверните и уберите в холодильник минимум на 1 час — этого достаточно, чтобы масса уплотнилась и хорошо держала форму.

Перед подачей снимите пленку, посыпьте рулет какао или полейте растопленным шоколадом. Нарезайте тонкими ломтиками — каждый кусочек будет нежным, мягким и похожим на мини-эклер.

  • Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в крем пару капель ванильного экстракта.

Посмотрите рецепт чизкейка на сгущенке — быстрого десерта без выпечки.

