20 марта 2026 в 11:30

Теннисистка Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Майами

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Майами, обыграв Маккартни Кесслер. Матч продолжался почти два часа.

Встреча между Андреевой и Кесслер продолжалась 1 час 58 минут. Российская теннисистка уверенно выиграла первый сет, затем уступила на тай-брейке во втором, после чего вновь взяла инициативу и довела матч до победы в третьем сете. Итоговый счет — 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.

В следующем раунде Андреева сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковой, занимающей 32-е место в мировом рейтинге. Соперницы встречались трижды, и во всех матчах победу одерживала россиянка.

Турнир в Майами относится к категории WTA 1000, его призовой фонд превышает $9,4 млн (797,4 млн рублей). Соревнования завершатся 28 марта. Действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко.

Ранее стало известно, что белорусская теннисистка Арина Соболенко послала журналистов к черту на пресс-конференции после поражения от теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в финале Australian Open 2026. Корреспонденты поинтересовались у спортсменки, будет ли она обсуждать с тренерами итоги турнира.

теннис
теннисистки
спорт
Мирра Андреева
WTA
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

