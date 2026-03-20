Теннисистка Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Майами, обыграв Маккартни Кесслер. Матч продолжался почти два часа.

Встреча между Андреевой и Кесслер продолжалась 1 час 58 минут. Российская теннисистка уверенно выиграла первый сет, затем уступила на тай-брейке во втором, после чего вновь взяла инициативу и довела матч до победы в третьем сете. Итоговый счет — 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.

В следующем раунде Андреева сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковой, занимающей 32-е место в мировом рейтинге. Соперницы встречались трижды, и во всех матчах победу одерживала россиянка.

Турнир в Майами относится к категории WTA 1000, его призовой фонд превышает $9,4 млн (797,4 млн рублей). Соревнования завершатся 28 марта. Действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко.

