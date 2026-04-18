18 апреля 2026 в 19:23

Андреева не смогла пробиться в финал турнира WTA 500 в Штутгарте

Андреева уступила победу в полуфинале WTA второй ракетке мира Рыбакиной

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: IMAGO/O.Behrendt/Global Look Press
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в финал турнира категории WTA 500 в Штутгарте, уступив в полуфинальном матче второй ракетке мира Елене Рыбакиной. 18-летняя россиянка, посеянная под шестым номером, навязала борьбу в первом сете, однако в итоге проиграла представительнице Казахстана со счетом 5:7, 1:6.

На данный момент Андреева занимает девятую строчку в мировом рейтинге и удерживает звание лучшей теннисистки России. В финале соревнований соперницей Рыбакиной станет чешская спортсменка Каролина Мухова, занимающая 12-е место в списке WTA. Сама встреча продолжалась чуть более часа, после чего более опытная оппонентка смогла полностью перехватить инициативу на корте.

Турнир в Германии с призовым фондом свыше €1 млн подходит к своему завершению и официально закроется 19 апреля. Несмотря на поражение, выступление в Штутгарте стало очередным подтверждением высокого профессионального уровня молодой российской звезды.

Ранее российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что у Андреевой есть потенциал, сравнимый с лидерами мужского рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Она выразила мнение, что на данном этапе спортсменке не хватает свежих решений.

Спорт
Теннис
Мирра Андреева
Штутгарт
WTA
