31 января 2026 в 19:07

«Идите к черту!»: Соболенко словила истерику после поражения от Рыбакиной

Соболенко послала журналистов к черту после поражения от Рыбакиной

Арина Соболенко Арина Соболенко Фото: Sport Psnewz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Четырехкратная победительница турниров Большого шлема и первая ракетка мира Арина Соболенко послала журналистов к черту на пресс-конференции после поражения от теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в финале Australian Open 2026. Корреспонденты поинтересовались планами обсудить с тренерами итоги турнира. Пресс-конференция транслировалась на сайте турнира.

Не знаю. Сегодня? Да идите к черту, нет! Может, через пару дней или неделю. Когда пойму, что немного отошла от эмоций, — заявила Соболенко.

Спортсменка подчеркнула, что в момент проигрыша у нее случилась истерика: и смеялась, и плакала, просто пытаясь выпустить эмоции. Соболенко призналась, что была сильно разочарована собой, поскольку у нее были все шансы и игра шла хорошо до определенного момента, но затем она не смогла справиться с агрессивной игрой соперницы.

Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной, которая была посеяна пятой на турнире. Соболенко занимала первую позицию в посеве. Для теннисистки из Казахстана этот титул стал первым в истории выступлений на Australian Open.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Даниил Медведев и Мирра Андреева имеют лучшие шансы среди российских теннисистов на Australian Open. Он назвал неплохими их результаты в начале сезона.

Арина Соболенко
теннис
спорт
Белоруссия
Казахстан
Елена Рыбакина
