16 января 2026 в 18:21

Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян

Тренер Янчук: Медведев и Андреева имеют хорошие шансы на Australian Open

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Даниил Медведев и Мирра Андреева имеют лучшие шансы среди российских теннисистов на Australian Open, заявил NEWS.ru заслуженный тренер России Виктор Янчук. Он назвал неплохими их результаты в начале сезона.

Думаю, что можно ожидать Медведева или [теннисиста Андрея] Рублева в четвертьфинале. А может будут и оба. При хорошем стечении обстоятельств, скорее всего, Даниил выйдет в полуфинал. Если по сетке все будет удобно и хорошо, по уровню должен [выйти]. Кроме двух лидеров ему все по силам. Форма у них неплохая, результаты в начале сезона тоже неплохие, — сказал Янчук.

Он отметил, что в женской части соревнований спортсменки более равные. Янчук заявил, что любители тенниса связывают большие надежды с Андреевой.

Она тоже прибавляет и уже может рассчитывать на какие-то высокие места на Шлеме. Если все сложится хорошо, и она поверит в себя — будет полуфинал-финал. Остальные девушки тоже неплохие, трудно предсказать. Думаю, кто-то окажется в 1/4 финала, добавил Янчук.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что для российских теннисистов не может быть никаких приемлемых результатов кроме победы на Australian Open. Первый турнир Большого шлема 2026 года стартует в ночь на 18 января.

