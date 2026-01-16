Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 15:05

Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open

Кафельников назвал победу на Australian Open приемлемым результатом для россиян

Евгений Кафельников Евгений Кафельников Фото: Анастасия Петров/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Для российских теннисистов не может быть никаких приемлемых результатов кроме победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), заявил NEWS.ru вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. Турнир стартует в ночь на 18 января.

Никаких приемлемых результатов кроме победы не может быть, — сказал Кафельников.

Ранее Кафельников заявил, что смена спортивного гражданства 51-й ракетки мира Анастасии Потаповой на австрийское не является значимой потерей для российского спорта. Легендарный теннисист отметил, что ему сложно объяснить такое решение спортсменки. Бывший спортсмен добавил, что не считает Потапову сильной теннисисткой и не видит значимых достижений для России.

Экс-теннисист Андрей Ольховский предположил, что Потапова могла сменить спортивное гражданство из-за финансовых соображений и возможности выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Однако он все равно удивился, почему состоявшиеся спортсмены идут на такой шаг, подчеркнув, что главный вопрос следует задать самой теннисистке.

Евгений Кафельников
теннисисты
российские спортсмены
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина придержал дверь девушке и чудом выжил
Жена уговаривала сдаться ВСУ: как украинка нажилась на бойце СВО
Кинопродюсер сгенерировал судебное решение с ИИ и поплатился штрафом
В Госдуме ответили, насколько важны разведданные Франции для Украины
Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения
Гомельский раскрыл, сможет ли Касаткин набрать прежнюю форму
Иран пригрозил в ООН ответом в случае агрессии в свой адрес
Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела
Стало известно, кто временно возглавит Михайловский театр
Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение
Медведев раскрыл, сколько человек подписали контракт с Минобороны
Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Петербурге
«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам
ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали
Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео
НАТО удалила с сайта брифинг с провокационными заявлениями
Магнитные бури сегодня, 16 января: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open
Адвокат Карапетяна анонсировал два важных судебных заседания по его делу
Спасла депортация: россиянка избежала казни в Китае, как это было
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.