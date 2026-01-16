Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open Кафельников назвал победу на Australian Open приемлемым результатом для россиян

Для российских теннисистов не может быть никаких приемлемых результатов кроме победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), заявил NEWS.ru вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. Турнир стартует в ночь на 18 января.

Никаких приемлемых результатов кроме победы не может быть, — сказал Кафельников.

Ранее Кафельников заявил, что смена спортивного гражданства 51-й ракетки мира Анастасии Потаповой на австрийское не является значимой потерей для российского спорта. Легендарный теннисист отметил, что ему сложно объяснить такое решение спортсменки. Бывший спортсмен добавил, что не считает Потапову сильной теннисисткой и не видит значимых достижений для России.

Экс-теннисист Андрей Ольховский предположил, что Потапова могла сменить спортивное гражданство из-за финансовых соображений и возможности выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Однако он все равно удивился, почему состоявшиеся спортсмены идут на такой шаг, подчеркнув, что главный вопрос следует задать самой теннисистке.