Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 13:13

Знаменитый теннисист предположил, почему Потапова решила не выступать за РФ

Ольховский: Потапова могла сменить спортивное гражданство из-за финансов

Анастасия Потапова Анастасия Потапова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российская теннисистка Анастасия Потапова могла сменить спортивное гражданство на австрийское из-за финансов и возможности выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, заявил NEWS.ru чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. По его словам, этот вопрос нужно адресовать спортсменке. Ольховский удивлен, что состоявшиеся теннисисты принимают подобные решения.

Она не первый человек, кто решил выступать под флагом другой страны. Достаточно много вопросов, почему теннисисты принимают такое решение. Можно понять тех, кто только начинает играть и пытается пробиться в другой сборной. Но у меня большой вопрос к уже состоявшимся игрокам. Может быть, она не попадет на Олимпиаду в составе сборной России, а за Австрию поедет, может быть, финансовые вопросы. В первую очередь надо спросить у нее, — считает Ольховский.

Ранее Потапова сообщила, что с нового сезона будет представлять Австрию на международных соревнованиях. Она заявила, что чувствует себя в этой стране как дома. Потапова находится на 31‑м месте в мировом рейтинге.

теннисисты
российские спортсмены
гражданство
Австрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 4 декабря: дроны против своих, десятки трупов
Кинорежиссер оценил список лучших фильмов от Тарантино
Почему не работает Roblox 4 декабря: причины блокировки, что сказали в РКН
Украинский дрон намеренно ударил по автомобилю и убил людей
Угрозы изнасиловать студентку МГИМО привели к уголовному делу
Долина выступит с обращением из-за скандала вокруг ее квартиры
Депутат раскрыл, кому повысят пенсии с января 2026 года
Муж Глюкозы был шокирован новым имиджем певицы
В Госдуме ответили, придут ли электронные паспорта на замену бумажным в РФ
Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова
«Анахронизм»: в ОП предложили замену бумажным паспортам
Появились новые детали инцидента в элитном рехабе, где избивали пациентов
«Не будет твоего сладенького скоро»: сына Соколовского угрожают похитить
Главой МОССАДа стал уроженец Белоруссии, раненный во время атаки ХАМАС
Травмированная в игровом центре девочка получила полмиллиона рублей
Знаменитый теннисист предположил, почему Потапова решила не выступать за РФ
С Киркорова взыскали задолженность по иску Росавтодора
Предполагаемый отель Путина в Индии оказался недоступен для бронирования
В IT раскрыли, почему интервью Путина продлилось дольше заявленного
Зима отменяется? Прогноз погоды в Москве на аномально теплый декабрь
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.