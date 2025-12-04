Знаменитый теннисист предположил, почему Потапова решила не выступать за РФ

Российская теннисистка Анастасия Потапова могла сменить спортивное гражданство на австрийское из-за финансов и возможности выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, заявил NEWS.ru чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. По его словам, этот вопрос нужно адресовать спортсменке. Ольховский удивлен, что состоявшиеся теннисисты принимают подобные решения.

Она не первый человек, кто решил выступать под флагом другой страны. Достаточно много вопросов, почему теннисисты принимают такое решение. Можно понять тех, кто только начинает играть и пытается пробиться в другой сборной. Но у меня большой вопрос к уже состоявшимся игрокам. Может быть, она не попадет на Олимпиаду в составе сборной России, а за Австрию поедет, может быть, финансовые вопросы. В первую очередь надо спросить у нее, — считает Ольховский.

Ранее Потапова сообщила, что с нового сезона будет представлять Австрию на международных соревнованиях. Она заявила, что чувствует себя в этой стране как дома. Потапова находится на 31‑м месте в мировом рейтинге.