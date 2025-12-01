День матери
01 декабря 2025 в 13:09

Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»

На 93-м году жизни скончался двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Пьетранджели

Никол Пьетранджели Никол Пьетранджели Фото: Matteo Nardone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Итальянский теннисист Никола Пьетранджели, двукратный победитель Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в одиночном разряде, ушел из жизни, сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Италии. Ему было 92 года.

Пьетранджели стал единственным итальянским теннисистом, удостоенным включения в Международный зал славы тенниса. За национальную сборную он выступал в Кубке Дэвиса, где достиг выдающегося результата, выиграв 120 матчей.

Спортсмен в течение своей карьеры трижды занимал третью строчку в мировом теннисном рейтинге и выиграл 53 титула в одиночном разряде. Его успех на «Ролан Гаррос» стал значимым событием в истории мирового тенниса.

Ранее Имран Шервани, олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной Великобритании по хоккею на траве, ушел из жизни в возрасте 63 лет. В 2019 году спортсмену был поставлен диагноз «болезнь Альцгеймера». В 1988 году сборная Великобритании в третий раз стала чемпионом Олимпийских игр, обыграв в финале сборную ФРГ. До этого британцы завоевывали золотые медали в 1908 и 1912 годах.

