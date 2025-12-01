Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Никола Пьетранджели, двукратный победитель Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в одиночном разряде, ушел из жизни, сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Италии. Ему было 92 года.

Пьетранджели стал единственным итальянским теннисистом, удостоенным включения в Международный зал славы тенниса. За национальную сборную он выступал в Кубке Дэвиса, где достиг выдающегося результата, выиграв 120 матчей.

Спортсмен в течение своей карьеры трижды занимал третью строчку в мировом теннисном рейтинге и выиграл 53 титула в одиночном разряде. Его успех на «Ролан Гаррос» стал значимым событием в истории мирового тенниса.

